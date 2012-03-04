Митт Ромни побеждает на праймериз в штате Вашингтон
07:23, 04 марта 2012Мир
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Республиканцы определяют сильнейшего
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни побеждает на предварительных внутрипартийных выборах в штате Вашингтон.
После подсчета двух третей голосов Ромни ведет более чем с 37% голосов избирателей, опережая ближайших соперников: конгрессмена Рона Пола и бывшего сенатора от Пенсильвании Рика Санторума - более чем на 10%.
6 марта праймериз пройдут сразу в 10 американских штатах.
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