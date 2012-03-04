Митт Ромни побеждает на праймериз в штате Вашингтон

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни побеждает на предварительных внутрипартийных выборах в штате Вашингтон.

После подсчета двух третей голосов Ромни ведет более чем с 37% голосов избирателей, опережая ближайших соперников: конгрессмена Рона Пола и бывшего сенатора от Пенсильвании Рика Санторума - более чем на 10%.

6 марта праймериз пройдут сразу в 10 американских штатах.