Украинские моряки находятся на военно-морской базе ВМС США в Лондоне

Четыре представителя командования Военно-морскими Силами Вооруженных Сил Украины с 26 по 31 августа находятся с визитом в военно-морской базе ВМС США в Европе, которая расположена в Лондоне (Великобритания).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, украинские военные моряки знакомится с организацией обеспечения и поддержки военно-морских подразделений по стандартам американского флота, характеристиками формирования каналов финансирования и процедур подотчетности во время их применения. Также вниманию представителей украинской делегации будут представлены требования к составлению графиков заправки горючим, доставки предметов снабжения и заходов кораблей в порты и вопросы взаимодействия с организациями, ответственными за логистическое обеспечение.

Визит представителей командования ВМС Вооруженных Сил Украины в Великобританию проходит в соответствии с Программой украинско-американских контактов на 2007 год и Перечнем мероприятий международного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на август-сентябрь 2007 года.