Белорусский строитель получил два года за национальный флаг

Строителя Сергея Коваленко, который рождественским утром 2010 года на виду прохожих и милиции прикрепил на вершину главной елки в Витебске бело-красно-белое полотнище, судили за нарушение режима ограничения свободы, пишет корреспондент Би-би-си. Следствие утверждает, что Сергей четырежды нарушил режим ограничения свободы, назначенный ему судом в мае 2010 года за вывешенный в общественном месте национальный флаг.



Перед началом судебного процесса арестованный заявил, что в течение нескольких недель держит голодовку и что его пытались принудительно кормить в камере следственного изолятора. Вызванные в суд медики констатировали у подсудимого истощение, но заключили, что Коваленко может участвовать в судебных заседаниях.



После второго дня судебного разбирательства судья удалила из зала журналистов, родственников и сторонников Сергея Коваленко. В течение последующих двух дней репортеры и родственники ожидали вестей из зала суда, стоя под дождем и мокрым снегом.



Подходы к залу суда были блокированы милицией.



Суд приговорил Коваленко к двум годам и одному месяцу лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему останется отбывать в колонии год и 11 месяцев.



В положенном по судебной процедуре последнем слове Коваленко не признал себя виновным и говорил о роли и значимости национального флага: "Я совершил политическую акцию в день Рождества – поднял национальный флаг на елке, поздравляя с праздником жителей Витебска. Люди мне улыбались, я не оскорбил общество, - сказал Коваленко в зале суда. - Мы должны уважать нашу историческую символику. А этот флаг БССР, который Лукашенко сотворил, - это не наш флаг, орнамент на этом флаге символизирует смерть", - добавил он.



Между тем, запрещенные бело-красно-белые флаги в знак солидарности с Сергеем Коваленко появились в дни судебного процесса в нескольких городах Белоруссии.



Адвокаты намерены опротестовать приговор. Коваленко заявил, что продолжит голодовку.