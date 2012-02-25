В избирательные бюллетени попали Наполеон и Чингисхан

Двенадцать избирательных участков, которые участвуют в репетиции выборов, открылись в Москве, горожане смогут проголосовать за Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Петра I, Уинстона Черчилля или Чингисхана, передает корреспондент РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 10.00 в каждом округе российской столицы: три - в Центральном административном округе и по одному в остальных округах. В рамках дня открытых дверей проходят выборы "Вершители судеб мира", которые в точности повторяют действующую процедуру голосования. Кроме этого, на каждом избирательном участке в тестовом режиме работает система видеотрансляции.

"День открытых дверей" на избирательных участках Москвы проводится впервые. В 11.30 голосование завершится и начнется подсчет голосов, по завершении которого члены участковой избирательной комиссии заполняют итоговый протокол и объявляют результаты выборов.

4 марта 2012 года в Москве пройдут выборы президента России и депутатов муниципальных собраний города.