В Польше стоимость проезда между городами-организаторами Евро-2012

Стоимость билетов на поезд между польскими городами-организаторами Евро-2012, которое пройдет в Польше и в Украине в начале лета, составит от 10 до 40 евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные о текущих ценах пассажирских перевозок польской железнодорожной компании Polskie Кoleje Panstwowe (PKP), представители которой ранее заявляли о намерении не повышать базовые цены на Евро-2012.

Проезд от столичной Варшавы, где состоится матч открытия Евро-2012, в другие три города-организатора обойдется от около 15 до 40 евро в зависимости от того, каким поездом и каким классом ехать.

Дешевле всего стоят билеты на поезда Twoje Linie Kolejowe (TLK) и InterRegio, поездка в которых из Варшавы в Познань, Вроцлав или Гданськ будет стоить около 20 евро в первом и 15 евро во втором классе.

За проезд в эти же города в Express ІnterСity (EiC) и Express (EX) придется заплатить от 30 до 40 евро в зависимости от класса.

Среди всех городов-организаторов Евро-2012 самое дешевое железнодорожное сообщение между городами Познань и Вроцлав - менее 10 евро за билет.

Согласно расписанию поездов, EiC - самые скоростные пассажирские поезда в Польше, которые, как правило, прибывают в пункт назначения на час-полтора раньше других поездов.

Поездка на EX, билет на который стоит дешевле EiC на 1-2 евро, занимает обычно столько же времени, как и на TLK или InterRegio (максимум на полчаса раньше - УНИАН).

Из Варшавы, согласно расписанию, быстрее всего можно доехать на поезде до Познани (2,5-3 часа и дешевле на 1-3 евро), а дорога в Гданьск или Вроцлав займет от 5 до 7 часов.

Поездка из Варшавы в самый популярный среди туристов польский город Краков, где остановятся три команды-участницы Евро-2012, можно доехать дешевле на 1-3 евро, чем в Гданьск или Вроцлав (до трех часов).

Как сообщал УНИАН, государственная компания PKP Intercity намерена продавать специальные билеты на время еврочемпионата в Польше, разрешающие неограниченное количество поездок на всех поездах компании (EiC, Ех, TLK), от 3 до 27 дней, которые будут стоить от 70 до 230 евро.

Справка УНИАН. PKP Intercity, которая входит в государственную акционерную компанию PKP, специализируется на железнодорожном сообщении между крупнейшими польскими городами и международных пассажирских перевозках.

Оператором железнодорожных сообщений под брендом InterRegio является конкурент PKP Intercity - компания Przewozy Regionalne, которая принадлежит воеводским (областным) органам местного самоуправления в Польше.