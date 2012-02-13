Путин: на территории России 40% мировых ресурсов и 2% населения Земли

Кандидат в президенты РФ премьер-министр Владимир Путин заявил, что без значительного роста населения Россия рискует превратиться в глобальном смысле в "пустое пространство", судьба которого будет решаться за его пределами, пишет Путин в своей статье "Строительство справедливости. Социальная политика для России", которую публикует "Комсомольская правда".

"На нашей территории сосредоточено порядка 40% мировых природных богатств. А население - это лишь 2% от жителей Земли. Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в "пустое пространство", судьба которого будет решаться не нами", - говорится в статье.

Путин напоминает, что сейчас в России живут 143 миллиона человек, а при инерционном сценарии, то есть при сохранении существующих и отсутствии новых мер, население к 2050 году, по оценкам экспертов, составит порядка 107 миллионов человек.

"Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения - население России увеличится до 154 миллионов человек. Таким образом - историческая цена выбора между действием и бездействием - почти 50 миллионов человеческих жизней в ближайшие 40 лет", - пишет премьер.

По его мнению, во-первых, необходима поддержка многодетных семей. Это, в частности, меры по преодолению временной бедности, связанной с рождением третьего ребенка. Помимо этого должна быть реализована специальная программа по первоочередному улучшению жилищных условий для семей с тремя и более детьми. Путин пообещал также дополнительные решения по содействию занятости женщин с детьми.

"Второе. Для решения демографических проблем объективно потребуется "умная" миграционная политика, построенная на четких требованиях и критериях, исключающая потенциальные этнокультурные и другие риски. Нужно будет обеспечить миграционный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год", - пишет премьер.

По его словам, это можно сделать в первую очередь за счет привлечения на постоянное жительство в Россию соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи.

Путин признает, что программа по переселению в Россию соотечественников "сработала неэффективно".

"На новом этапе развития страны мы должны вновь вернуться к этому вопросу и разработать гораздо более действенный и масштабный набор мер поддержки людей, которые хотят вернуться на свою историческую Родину", - считает Путин.

Он предлагает снять все ограничения для тех иностранных граждан, которые на общих основаниях с гражданами России (то есть, сдав экзамены и обучаясь на русском языке) хотели бы поступить в профессиональные учебные заведения, а для выпускников российских вузов, устроившихся на работу по специальности, - значительно упростить путь к получению вида на жительство и затем - гражданства России