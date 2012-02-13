Аномальные морозы в Польше унесли жизни почти ста человек

Аномальные морозы в Польше в этом году унесли жизни 99 человек, за минувшие сутки число жертв достигло шести, сообщает телеканал TVN со ссылкой на данные МВД страны.

Чаще всего от холода гибнут бездомные. Власти обратились к гражданам с просьбой немедленно информировать о людях, вынужденных пережидать холода в неотапливаемых помещениях. Для бездомных по всей стране открыты приюты, где предоставляется горячее питание.

Из-за мороза люди по всей стране стали сильнее топить дома, что привело к увеличению числа пожаров. Лишь за последний день от огня погибли 9 человек. Также участились случаи отравления углекислым газом - с 30 января по этой причине умерли уже 24 человека.

Столбик термометра на большей части Польши с конца января не поднимается выше отметки -10-15 градусов. По ночам температура достигает минус 20. Это намного ниже климатической нормы, которая для февраля составляет минус два градуса. Синоптики прогнозируют потепление в середине следующей недели.