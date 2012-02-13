Сирия категорически отвергла резолюцию арабских государств

Сирийские власти категорически отвергли резолюцию Лиги арабских государств, в которой содержится призыв к формированию совместного с ООН миротворческого контингента, призванного не допустить нарастания кровопролития, сообщает Радио Свобода.



Резолюция, принятая в воскресенье в Каире на встрече министров иностранных дел стран - членов Лиги, также призывает к налаживанию контактов с сирийской оппозицией и оказанию ей всесторонней поддержки.



Лига арабских государств решила расформировать миссию своих наблюдателей в Сирии, следивших за исполнением Дамаском условий мирных международных инициатив.

Сирия отвергла решения ЛАГ, заявив, что за ними стоят правительства двух стран - Катара и Саудовской Аравии. По словам постпреда Сирии при ЛАГ Юсефа Ахмеда, эти две богатые нефтью и газом страны "узурпировали общеарабскую деятельность, решения ЛАГ, искажая волю арабских стран". Он также обвинил их в срыве политического урегулирования в Сирии и в финансировании незаконных вооруженных формирований под видом оказания гуманитарной помощи.



В воскресенье силы безопасности Сирии продолжили бомбардировку Хомса. По сведениям правозащитников, погибли не менее четырех человек.