Белорусский оппозиционер три месяца держит голодовку в СИЗО

Активист Христианско-демократической партии «Белорусский народный фронт» Сергей Коваленко, которого несколько месяцев содержат в следственном изоляторе Витебска, находится в критическом состоянии, сообщил его адвокат.



В январе 2010 года оппозиционер водрузил на верхушке новогодней ёлки в центре Витебска исторический бело-красно-белый флаг, за что был наказан домашним арестом. Однако за нарушение им режима дело Сергея Коваленко было пересмотрено и сейчас ему грозит до 3 лет лишения свободы – суд назначен на 21 февраля.



Защита и родственники активиста опасаются, что тот может не дожить до процесса. Адвокат Петр Коваленко сообщил, что здоровье его подзащитного резко ухудшилось. По словам юриста, в СИЗО голодающего почти три месяца оппозиционера пытались кормить принудительно – в середине января ему начали вводить пищу через зонд. Впоследствии Сергей Коваленко непродолжительное время ел раз в сутки, однако сейчас он полностью отказался от еды.



Жене Коваленко семь раз отказывали во встрече с мужем, на основании чего она делает вывод, - Сергей измучен и обессилен, а такая информация не должна попасть к журналистам.



Сегодня на крыше дома, где живет семья Коваленко, в знак поддержки оппозиционера неизвестные вывесили бело-красно-белый флаг. Сейчас витебская милиция занимается розыском «злоумышленников», сообщает Радио Свобода.