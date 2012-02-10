Спецпредставитель НАТО проведет переговоры в Азербайджане

Прибывший в четверг вечером в Азербайджан с официальным визитом спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудит в пятницу с официальными лицами страны вопросы сотрудничества НАТО-Азербайджан, сообщил РИА Новости сотрудник азербайджанского МИД.

Ожидается, что Аппатурай проведет встречи с руководством МИД и минобороны Азербайджана, а также будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, спецпредставитель генсека НАТО примет участие в работе Международной зимней школы НАТО в Баку и выступит перед слушателями Дипломатической академии МИД Азербайджана.

По сообщениям местных СМИ, в ходе встреч Аппатурай обсудит подготовку к саммиту НАТО, который состоится в мае текущего года в Чикаго.

По завершении визита в Азербайджан спецпредставитель генсека НАТО 13 февраля посетит Армению.

Свой предыдущий визит в Азербайджан Аппатурай совершил летом прошлого года. В ходе того визита он сообщил, в частности, что Азербайджан и НАТО сотрудничают "по ряду специфических вопросов". При этом он отмечал, что стороны "могли бы сотрудничать более тесно", замечает агентство.