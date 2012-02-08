Хакеры взломали почту советников президента Сирии

Хакеры из группировки Anonymous получили доступ к десяткам электронных почтовых ящиков представителей администрации президента Сирии и опубликовали переписку, связанную с его подготовкой к интервью с американским телеканалом ABC, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

По данным издания, в результате взлома сервера в распоряжении хакеров оказались десятки электронных писем помощников и советников президента Сирии Башара Асада (Bashar al-Assad). Многие почтовые ящики представителей президентской администрации были защищены простейшим паролем "12345", свидетельствуют данные, выложенные на сайте Pastebin, на котором хакеры из Anonymous и ранее выкладывали сведения, полученные в результате взломов.

В ряде писем, полученных хакерами, подробно обсуждается подготовка Башара Асада к интервью с корреспондентом ABC News Барбарой Уолтерс (Barbara Walters), которое состоялось в декабре 2011 года, пишет Haaretz.

В электронном письме от главы миссии Сирии в ООН содержится ряд советов, в частности, отмечается, что "психологией американцев можно легко манипулировать".

"Крайне важно отметить, что ряд ошибок был совершен в начале нынешнего кризиса, потому что в стране не было хорошо организованной полиции. Психологией американцев можно легко манипулировать, если они услышат, что были совершены "ошибки", которые "исправляются", - говорится в письме. Кроме того, глава миссии советует упомянуть ситуацию с протестами Occupy Wall Street и роль полиции в разгоне демонстрантов.

Согласно тексту письма, Асаду также рекомендовалось сказать про открытость в Сирии социальных интернет-ресурсов Facebook и YouTube, поскольку они важны для американских граждан, и про свободный доступ иностранных журналистов в страну в первый месяц кризиса.