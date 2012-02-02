В Египте требуют казнить уже и главу временного правительства

15:20, 02 февраля 2012
Мир
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На улицах Каира - снова толпы

Сегодня, 2 февраля, на улицы Каира в знак протеста против событий 1 февраля, когда более 70 человек погибли в ходе массовой драки на стадионе в Порт-Саиде, вышли тысячи человек.

Как сообщает Egypt Independent, протестующие блокировали набережную Нила, а также ряд автомобильных дорог. Несколько сотен человек вышли к зданию телецентра в Каире. Сообщается, что в демонстрации также приняли участие активисты с расположенной неподалеку площали Тахрир.

Ранее сегодня около 10 тысяч человек собрались возле каирского железнодорожного вокзала, чтобы встретить прибывших из Порт-Саида болельщиков.

Демонстранты требуют призвать к ответу (вплоть до казни) временного главу государства - председателя Высшего совета вооруженных сил Египта маршала Хусейна ТАНТАВИ. Протестующие перекрыли вход в здание телецентра и парализовали движение на нескольких улицах в центре Каира.

Напомним, 1 февраля в Порт-Саиде проходил футбольный матч между местной командой "Аль-Масри" и каирским клубом "Аль-Ахли". В ходе встречи каирские болельщики развернули баннеры с оскорблениями, а в конце матча, когда хозяева вели со счетом 3:1, фанаты "Аль-Масри" выбежали на поле и стали нападать на игроков каирского клуба.

Служба безопасности стадиона не смогла справиться с фанатами. Полицию, по некоторым сведениям, попросту вывели со стадиона. Потасовка вылилась в массовую драку с применением холодного оружия, в результате которой, по последним данным, 74 человека погибли и около тысячи получили ранения. После беспорядков в город были введены армейские подразделения.

Болельщики и их родственники обвиняют власти в намеренном невмешательстве в ход событий на стадионе, передает Лента.ру. Кроме того, существует версия, что массовая драка была спровоцирована властями, чтобы подставить каирских болельщиков, пользующихся большим уважением среди египетских революционеров.

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