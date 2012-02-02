США временно простили Узбекистану нарушения прав человека

Соединенные Штаты временно сняли запрет на поставки военного оборудования в Узбекистан - в связи с необходимостью тесного сотрудничества с этой страной в целях снабжения международных сил в Афганистане, сообщает Радио Свобода.



По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, запрет, введенный в 2003 году в связи с нарушениями прав человека в Узбекистане, был снят 18 января. Нуланд пояснила, что речь не идет о поставках в Узбекистан оружия и боеприпасов. Соединенные Штаты будут поставлять в страну, в частности, приборы ночного видения и навигационные системы, которые будут способствовать большей безопасности путей доставки грузов в Афганистан.



Ожидается, что запрет вновь вступит в силу в сентябре 2013 года - за год до предполагаемого вывода сил НАТО из Афганистана.