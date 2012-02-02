Янукович получил приглашение на Саммит по безопасности

Президент Республики Корея ЛИ Мйон Бак пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на Саммит по вопросам безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, саммит состоится в Сеуле 26-27 марта этого года.

«Я искренне надеюсь, что мы проведем всестороннее обсуждение по широкому кругу вопросов о том, как обезопасить наши народы от ядерного и радиологического терроризма», - говорится в письме В.ЯНУКОВИЧУ.

В настоящее время, отмечается в письме, необходимо обсудить прогресс, достигнутый в области ядерной безопасности после Вашингтонского саммита в 2010 году, обменяться информацией о достижениях в этой сфере.

«Я убежден, что в результате этого обсуждения мы сможем определить направления, по которым следует работать в будущем», - подчеркивает в письме Президент Кореи.

В течение второго дня саммита планируется продолжить дискуссии по укреплению ядерной безопасности, в том числе путем усиления национальных средств и международного сотрудничества. Кроме того, Президент Кореи предлагает коснуться проблематики синергии между ядерной безопасностью и ядерной защищенностью.

Во время Вашингтонского саммита Украина доказала свою приверженность делу расширения ядерной безопасности посредством конкретных мероприятий – таких как вывоз с ее территории высокообогащенного урана, заметил ЛИ Мйон Бак.

«Такие конкретные мероприятия являются мощными практическими действиями в направлении реализации нашей общей цели обеспечить безопасность всего уязвимого ядерного материала в мире. Следовательно, презентация в ходе Сеульского саммита прогресса, осуществленного Украиной со времени проведения Вашингтонского саммита, будет воспринята весьма положительно», - говорится в письме Президента Кореи к главе Украинского государства.