Евреи из Израиля бегут в Украину

Все больше украинцев, которые в свое время выехали на постоянное местожительство в Израиль, возвращаются на родину. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Центрального статистического бюро Израиля, согласно которым в последние годы в стране наблюдается негативный баланс эмиграции.

За последние 15 лет из Израиля выехали 111 тысячи выходцев из стран СНГ - преимущественно из Украины и России. Это приблизительно 78 процентов из общей суммы всех экспатриантов. Однако в консульском отделе посольства Украины в Израиле "Немецкой волне" сообщили, что какой-то чрезвычайной активности в возобновлении украинского гражданства в последний период не замечено. Там относительный недостаток ажиотажа склонны связывать с тем, что довольно много украинцев, даже после переезда, не отказывались от украинского гражданства, следовательно и не нуждаются в его возобновлении.