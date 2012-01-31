Польша требует полноправного участия в саммитах ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что его страна проголосует против нового бюджетно-налогового соглашения, согласованного на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 9 декабря 2011 г., если странам, не входящим в еврозону, не будет предоставлено право участвовать в регулярных встречах лидеров ЕС, сообщает радиостанция "Свободная Европа".



Положение о проведении регулярных встреч лидеров стран еврозоны содержится в бюджетно-налоговом соглашении, вынесенном на рассмотрение начавшегося 30 января очередного саммита ЕС в Брюсселе. По мнению Д.Туска, новый документ неравномерно распределяет полномочия по принятию жизненно важных решений для ЕС. На этом основании совместно с другими странами Восточной Европы Польша требует полноправного участия не входящих в валютный блок стран в работе саммитов ЕС.



"Польша готова поддержать новое соглашение, но только при условии, что она сможет принимать участие во встречах на высшем уровне и контролировать исполнение прочих положений нового документа", - заявил Д.Туск.