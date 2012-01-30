Суданская армия освободила 14 китайских специалистов

Суданские силы безопасности освободили 14 китайских рабочих, захваченных в минувшую субботу повстанцами "Суданского народно-освободительного движения" (СНОД) в штате Южный Кордофан, сообщил агентству СУНА губернатор Южного Кордофана Ахмед Харун.

По данным пресс-службы губернатора, мятежники СНОД напали на лагерь, где размещались сотрудники китайской компании, задействованные на строительстве дороги, и захватили 35 рабочих и инженеров. Однако представители повстанцев заявили, что задержали китайских специалистов ради их собственной безопасности после боев с суданской армией.

По некоторым данным, в руки к повстанцам попали не менее 70 граждан Китая.

Специалисты работают на строительстве 90-километровой трассы, которая должна соединить районы соседних суданских штатах Южный и Северный Кордофан. Прокладка дороги осуществляется за счет кредита, предоставленного китайскими властями Судану.

"Вооруженным силам удалось освободить 14 китайских заложников и эвакуировать их в город Эль-Обейд (столицу соседнего штата Северный Кордофан). Военные продолжают предпринимать усилия по освобождению остальных заложников", - передает слова губернатора РИА Новости.

Он уточнил, что все освобожденные китайские граждане чувствуют себя нормально.