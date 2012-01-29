Более 30 человек погибли в столкновениях в пригороде Дамаска

Как минимум 33 человека погибли при обстреле сирийскими военными поселка в пригороде Дамаска, который захватили вооруженные боевики.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jerusalem Post, обстрелу подвергся расположенный в горной местности населенный пункт Ранкус, который находится в 30 километрах к северу от сирийской столицы. По словам местных жителей, поселок, который осадили войска, с четверга обстреливают танки. Ранкус защищают противники режима Президента Башара АСАДА, а также примкнувшие к ним десятки дезертиров из рядов вооруженных сил. Против боевиков действуют элитные части четвертой дивизии, которой руководит брат Президента Сирии Махер.

В ходе обстрела было разрушено десять жилых домов, о жертвах среди мирного населения не сообщается.

Ранее западные СМИ передавали, что сирийские правительственные войска обстреляли из минометов пригороды Дамаска, попавшие под контроль противников режима, убив не менее 12 человек, ранения получили десятки человек.

27 января в результате столкновений участников антиправительственных выступлений с силами правопорядка в городе Хомс и его окрестностях, по данным правозащитников, погибли около 60 человек.

Уже десять месяцев в Сирии не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 5 тыс. человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях было убито более 2 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики. При этом, как сообщил на этой неделе глава сирийского МИД, число жертв среди военнослужащих увеличилось за последний месяц в два раза, а среди сотрудников правоохранительных органов - в три.