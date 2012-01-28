Facebook готовится догнать McDonald's

Владельцы социальной сети Facebook готовят документы для первого публичного предложения акций компании на продажу широкому кругу лиц. Таким образом, акции Facebook впервые будут выведены на биржу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.



Ожидается, что стоимость компании может составить от 75 до 100 миллиардов долларов. При достижении 100-миллиардной отметки, капитализация Facebook приблизит этот интернет-проект к ресторанной сети McDonald's, стоимость которой составляет 101 миллиард долларов. Однако, Facebook продолжит значительно отставать от компании Google - её стоимость 186 миллиардов долларов - и компании Apple, которая стоит 415 миллиардов долларов.



Владельцы Facebook официально не комментировали данные The Wall Street Journal, замечает Радио Свобода.