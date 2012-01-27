Британский депутат разочарован резолюцией ПАСЕ в отношении Украины

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Украины не в полной мере отражает справедливое отношение к государству.

Такое мнение в комментарии УКРИНФОРМувыразил член делегации Великобритании в ПАСЕ Майк Хенкок.

"Я разочарован, поскольку уверен, что в документ не вошли некоторые позитивные для Украины положения, которые украинское руководство должно было бы внимательно изучить, принять во внимание и выполнить. Более того, некоторая негативная в отношении Украины направленность резолюции даже представляет определенную угрозу, ведь является несправедливой по отношению к государству", - сказал британский политик.

В то же время, по его словам, "резолюцию, в целом, можно считать сбалансированной и не такой уже и плохой для украинской власти".

Хенкок также высоко оценил работу народных депутатов-членов украинской национальной делегации на зимней сессии ПАСЕ. "Я был очень поражен качеством дискуссии и вкладом украинских депутатов в работу Ассамблеи. Эти политики действительно работают, не боятся выражать мнение и действовать", - подчеркнул депутат парламента Великобритании.

Как сообщало агентство, ПАСЕ 26 января на сессионном заседании в Страсбурге приняла резолюцию "Функционирование демократических институций в Украине". За документ проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.