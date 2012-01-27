В штаб-квартиру ООН прислали 16 килограммов кокаина

В Нью-Йорке в почтовом отделении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций обнаружены два пакета, в которых содержалось около 16 килограммов кокаина, передает Радио «Свобода».

Как сообщили вчера представители полиции, 16 января в штаб-квартиру ООН пришли две посылки, на которых был изображен искаженный логотип ООН, что вызвало подозрение сотрудников этой организации. Обратный адрес и имя отправителя указаны не были. Известно только, что посылка была послана из Мексики через город Цинцинатти.

По факту ведется расследование.