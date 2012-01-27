Крайслер Обамы уйдет с молотка

09:07, 27 января 2012
Мир
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Ценность - в "биографии"

Автомобиль президента США Барака Обамы выставлен на торги интернет-аукциона eBay. Продавец рассчитывает получить за машину 1 млн долл.

Однако эксперты считают, что рыночная стоимость подобного седана с 5,7-литровым двигателем и пробегом в 30 тыс. км не превышает 17 тыс. долл.

Ценность машины заключается именно в «биографии» — в истории машины это не первый аукцион. В 2009 году Chrysler ушел с молотка за 271,3 тыс. долл.

Барак Обама известен любовью к мощным автомобилям. Новый Chrysler 300C он приобрел в лизинг в 2004 году, а через три года продал его через дилерский центр жителю Чикаго, который впоследствии разузнал подробности о бывшем владельце и поспешил подзаработать.

Нынешний хозяин автомобиля предпочитает не раскрывать свое имя, но при этом отмечает, что «за исторический лот намерен получить никак не меньше миллиона».

ZN.ua

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