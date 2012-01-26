Хакеры атаковали сайт Европарламента
19:23, 26 января 2012Мир
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Предупредили заранее.. в Твиттере
Сайт Европарламента сегодня вечером оказался недоступен в результате хакерской атаки. Об этом сообщает Эхо Москвы.
В самом Европарламенте утверждают, что сайт не был взломан и в ближайшее время доступ к нему будет возобновлен. Атака, как отмечает местная пресса, произошла спустя несколько часов после подписания Польшей торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией. Накануне подписания хакеры из группы "Анонимы" разместили в Твиттере предупреждение "Ждите нас".
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