Хакеры атаковали сайт Европарламента

Сайт Европарламента сегодня вечером оказался недоступен в результате хакерской атаки. Об этом сообщает Эхо Москвы.

В самом Европарламенте утверждают, что сайт не был взломан и в ближайшее время доступ к нему будет возобновлен. Атака, как отмечает местная пресса, произошла спустя несколько часов после подписания Польшей торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией. Накануне подписания хакеры из группы "Анонимы" разместили в Твиттере предупреждение "Ждите нас".