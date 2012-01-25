МВФ: преодоление кризиса может занять десятилетия

На преодоление нынешнего долгового кризиса миру, как сообщает Би-би-си, может потребоваться не одно десятилетие, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар.

"На сокращение долгов после пиковых показателей времен Второй мировой войны ушло более двух десятилетий, и теперь может уйти столько же или даже больше", - заявил Бланшар, представляя доклад фонда с прогнозами развития мировой экономики.