Спасатели нашли тело еще одного погибшего на лайнере Costa Concordia, число погибших достигло 16.

Как передает Газета.Ru, сегодня обнаружено тело еще одного человека, погибшего при крушении лайнера Costa Concordia. Таким образом, число погибших составило 16 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Сейчас аварийные службы приступили к подготовке к выкачиванию топлива из резервуаров лайнера. Однако сама операция, скорее всего, начнется через несколько дней. Предположительно, операция может продлиться около 4 недель.

Costa Concordia села на мель и практически целиком затонула 13 января с 4200 пассажирами на борту.