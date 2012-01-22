Путин: Россию хотят разрушить так же, как СССР

Россию в настоящее время пытаются разрушить теми же "рецептами", которыми разрушили СССР, пишет премьер-министр РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в "Независимой газете".

Путин отмечает, что стержень, скрепляющий уникальную российскую цивилизацию, - русский народ и русская культура.

"Вот как раз этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России - под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о "расовой чистоте", о необходимости "завершить дело 1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского народа". Чтобы в конечном счете - заставить людей своими руками уничтожать собственную Родину", - подчеркивает глава российского правительства.

Он убежден, что попытки проповедовать идеи построения русского "национального", моноэтнического государства противоречат тысячелетней истории страны.

"Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле", - отмечает Путин.

Эта статья - вторая из серии публикаций, которые являются частью предвыборной программы главы правительства. Первая, посвященная социально-политической ситуации в стране, 16 января появилась в "Известиях".