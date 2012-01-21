Ко власти в Египте пришли радикальные экстремисты

Организация "Братья-мусульмане" получила 47,18% мест в нижней палате парламента по результатам выборов в Египте, сообщает Agence France-Presse.

"Партии свободы и справедливости", политическому крылу "Братьев-мусульман", досталось 235 мандатов. Всего в Народной ассамблее заседают 498 депутатов; 70 процентов из них избираются по партийным спискам, 30 - по одномандатным. "Братья-мусульмане" по партийным спискам получили 127 мест.

Второе место на египетских выборах занял ультраконсервативная партия "Нур" (121 мандат или примерно 25%). Третьей оказалась либеральная "Вафд" с 9 процентами мест в парламенте. Первая сессия назначена на 23 января.

Эти выборы проходили в три этапа и стали первыми с момента свержения весной 2011 года президента Египта Хосни МУБАРАКА. Верхняя палата египетского парламента, Шура, будет избрана в феврале. После этого обе палаты назначат комиссию из 100 человек, которые будут писать новую конституцию Египта, отмечает Лента.ру.