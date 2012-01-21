В серии терактов в Нигерии погибло 80 человек

Количество жертв серии терактов в нигерийском городе Кано достигло 80 человек, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что многие из погибших были застрелены, и, вероятнее всего, число жертв еще увеличится.

Один из местных жителей по имени Назиру МУХАММАД рассказал агентству, что среди убитых по меньшей мере шесть полицейских. "Я иду по дороге от моего дома к полицейскому участку. Пока я шел, я насчитал 16 тел погибших, из них шесть были полицейскими", - рассказал Н.МУХАММАД.

Серия взрывов в Кано произошла 20 января. После этого в городе начался хаос, сопровождавшийся стрельбой. В связи с ситуацией в Кано на сутки объявлен комендантский час. Количество погибших может достигать 150 человек.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам". Представители группировки заявили, что теракты стали ответом на отказ властей освободить из тюрем их соратников: взрывы были осуществлены вблизи полицейских участков и управлений миграционной службы.

"Боко Харам" активизировалась в Нигерии в конце 2011 года. С тех пор представители группировки взяли на себя ответственность за несколько терактов, жертвами которых в общей сложности около 200 человек.