Газпром хочет увеличить поставки газа в Казахстан

Компания «Газпром» намерена увеличить поставки газа в Казахстан в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и Посла Республики Казахстан в России Заутбека ТУРИСБЕКОВА.

«Было отмечено, что объем реализуемого Группой «Газпром» газа в Казахстане в 2011 году вырос на 10% по сравнению с 2010 годом и существуют хорошие возможности для продолжения роста поставок», - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы расширения российско-казахстанского сотрудничества в области геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки и распределения углеводородов с учетом того, что с 1 января на территории России, Беларуси и Казахстана начало действовать Единое экономическое пространство.

По итогам встречи было выражено общее мнение, что Единое экономическое пространство открывает новые возможности для еще более масштабного развития энергетического партнерства всех его участников и соответствует стратегическим интересам сторон.