В Риге открыли украинскую школу

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного помещения Рижской украинской средней школы.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Александр ДИКУСАРОВ.

На торжествах также присутствовали Президент Латвийской Республики Андрис БЕРЗИНЬШ и мэр Риги Нил УШАКОВ.

Выступая на открытии школы, К.ГРИЩЕНКО зачитал поздравительное письмо Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в котором он выразил убеждение, что школа и в дальнейшем будет хранить и приумножать славные традиции единения и дружбы между украинским и латвийским народами.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО выразил благодарность латвийским властям за всестороннюю поддержку этого центра просвещения украинства на латвийской земле, а также проинформировал о шагах Украинского государства по поддержке зарубежного украинства.

„Только год назад во время посещения вашей школы было объявлено о планах провести в ней масштабные ремонтные работы. Прошел лишь год и мечта воплотилась в жизнь – Рижская украинская средняя школа имеет прекрасное обновленное помещение”, - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

К.ГРИЩЕНКО передал в подарок Рижской украинской средней школе специальный интерактивный комплекс для обустройства кабинета украинистики, а также более 170 наименований книжных изданий, которые пополнят библиотечный фонд школы.

Ученики школы представили на суд зрителей небольшой концерт, порадовав искусным выполнением украинских и латышских народных песен и танцев.

„Обновленная школа – это яркий пример искренней заботы Латвии о национальных меньшинствах, свидетельство дружеского ее отношения к Украине”, - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

На праздновании также присутствовали известные латвийские политики, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Риге, активисты украинского общества, представители местных СМИ, научных кругов и творческой интеллигенции.