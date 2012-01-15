Exit polls: три партии проходят в парламент Казахстана

Пропрезидентская партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") набирает 81% голосов на состоявшихся в воскресенье выборах, также в парламент проходят партии "Ак жол" ("Светлый путь") и Коммунистическая народная партия (КНПК), набравшие по 7,3%. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии".

О том, что в парламент проходят три партии, также свидетельствуют exit polls, проведенные Центром социальных и политических исследований "Стратегия" и Институтом социально-политических исследований. До настоящего времени в казахстанском парламенте была представлена только партия "Нур Отан". По данным центра "Стратегия", "Нур отан" набрала 81,3% голосов избирателей, "Ак жол" - 7,2%, компартия - 7,1%". По данным Института социально-политических исследований, "Нур отан" набирает 80,5% голосов, "Ак жол" - 7,9%, КНПК - 7,3%.