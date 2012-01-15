Число погибших на круизном лайнере возросло до пяти

Спасатели обнаружили еще два тела на затонувшем у берегов Италии круизном лайнере Costa Concordia, сообщает Reuters.

Таким образом, число погибших в крушении возросло до пяти человек. Остается неизвестна судьба 15 человек.

Тела были обнаружены водолазами в задней части отсека судна, которая находится под водой. Как сообщает телеканал Sky TG24, пока известно лишь, что это пожилые люди.

"Я не думаю, что это кто-то из членов экипажа", - сказал вице-мэр острова Джильо, подтверждая обнаружения двух тел.

Тела будут направлены в морг ближайшего города Орбетелло.