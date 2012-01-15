В Ираке боевики атакуют здание полиции

В городе Рамади на западе Ирака группа боевиков, среди которых было несколько смертников, напала на здание местного управления полиции, сообщает Радио Свобода.



По последним сообщениям, взорвались по меньшей мере два смертника и несколько заминированных автомашин. Затем боевики пошли на штурм здания. Бой в городе продолжается, в центр Рамади переброшены дополнительные наряды полиции и армейские подразделения.



По предварительным данным, убиты по меньшей мере 5 человек, есть раненые.



В здании полиции находится тюрьма, в которой содержатся боевики, связанные с «Аль-Каидой». Возможно, нападение – попытка освободить их.