Третий день идут массовые протесты в Румынии

Полиция Румынии применила в субботу слезоточивый газ для разгона антиправительственной акции, в которой приняли участие более тысячи человек, сообщает Asociated Press.

Массовые выступления в Румынии против планов властей резко сократить бюджетные расходы проходят уже третий день подряд. В субботу протестующие собрались на университетской площади в центре Бухареста. Они перекрыли движение на центральных улицах города и отказывались расходиться в течение семи часов, несмотря на требования полиции. Митингующие выкрикивали лозунги с требованием отставки президента страны Траяна Бесеску и проведения в стране досрочных выборов.

К вечеру субботы полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы людей. Этому предшествовали столкновения работников местного МВД и митинговавших. В результате, как передает Франс Пресс, получили ранения не менее 10 человек, среди которых - четверо полицейских и сотрудник румынского телеканала Antena 3.

Ранее власти Румынии уже проводили программу сокращения бюджетных трат. В 2010 они снизили на 25% зарплату госслужащим и повысили некоторые налоги, сообщает РИА Новости.