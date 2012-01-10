Больше всех в Италии зарабатывает мафия

На долю мафии в Италии приходятся самые крупные заработки, которые составляют более 140 млрд. евро в год, а теневой рынок генерирует 7% ВВП.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе, подготовленном крупнейшей ассоциацией предпринимателей Confesercenti, которая объединяет более 300 тыс. малых и средних частных компаний, передает ИТАР-ТАСС.

«Мафиозные структуры, которые прочно укоренились в сфере небольшого частного бизнеса – от магазинов и ресторанов до гостиниц и курортов – располагают ликвидностью размером 65 млрд. евро, что гораздо больше, чем возможности любого банка», – говорится в докладе, в котором уточняется, что «в настоящий момент только мафия благодаря своим активам обладает возможностями для инвестиций, что приравнивает ее деятельность к банковской».

«Это приводит к тому, что деньги от незаконной деятельности попадают в легальный бизнес в кризисные времена, когда денег больше ни у кого нет», - говорится в документе.

В докладе указывается на тесные связи мафиозных структур с политиками. Традиционная сфера влияния мафии сместилась из южных областей в центр и на север Апеннин. По данным Confesercenti, мафия полностью контролирует рынок азартных игр, сектор утилизации отходов, в частности токсичных и ядовитых, а также строительный бизнес. Кроме того, интересы мафии распространяются на сектор здравоохранения, спорт и спортивные состязания (особенно футбол), транспорт.

В Италии известно о четырех наиболее влиятельных мафиозных структурах – «Коза Ностра» на острове Сицилия, «Ндрангета» – в южной области Калабрия, «Каморра» – в Неаполе и «Сакра Корона Унита» – в юго-восточной области Апулия.