Из крупнейшего греческого музея похитили две картины

Неизвестные похитили в понедельник две картины из крупнейшего греческого музея изобразительного искусства - Национальной галереи в Афинах, сообщила полиция.

Как передает РИА Новости, около пяти утра по местному времени сработала сигнализация музея. Охранник увидел человека, который убегал из здания. Он осмотрел экспозицию и обнаружил отсутствие двух картин.

Полиция ведет расследование инцидента.

Какие картины были похищены, пока не сообщается. Основу экспозиции Национальной галереи составляют картины греческих художников 19 и 20 века, только что там завершилась выставка работ, в том числе знаменитых европейских художников Рембрандта и Дюрера.