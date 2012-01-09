Из крупнейшего греческого музея похитили две картины
11:41, 09 января 2012Мир
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В пять утра сработала сигнализация
Неизвестные похитили в понедельник две картины из крупнейшего греческого музея изобразительного искусства - Национальной галереи в Афинах, сообщила полиция.
Как передает РИА Новости, около пяти утра по местному времени сработала сигнализация музея. Охранник увидел человека, который убегал из здания. Он осмотрел экспозицию и обнаружил отсутствие двух картин.
Полиция ведет расследование инцидента.
Какие картины были похищены, пока не сообщается. Основу экспозиции Национальной галереи составляют картины греческих художников 19 и 20 века, только что там завершилась выставка работ, в том числе знаменитых европейских художников Рембрандта и Дюрера.
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