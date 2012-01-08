В Египте исламисты лидируют на выборах
Предварительные данные
Египетские исламисты, по предварительным данным, получают две трети мест в нижней палате парламента страны.
Таковы итоги первых после падения режима Президента Хосни МУБАРАКА выборов в Египте, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
На выборах лидирует политическое крыло движения "Братья-мусульмане", которое было запрещено при прежнем главе Египта.
На втором месте консервативная партия – "Ан-Нур", которая представляет одно из течений в исламе.
Светские партии получают чуть больше 100 мест.
Сами парламентские выборы в Египте проходят в несколько этапов. Последний из них должен состояться на следующей неделе.
Дальше Египту предстоит выбирать Президента страны. Сейчас власть после отставки Х.МУБАРАКА находится в руках военных.