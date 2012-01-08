В Египте исламисты лидируют на выборах

Египетские исламисты, по предварительным данным, получают две трети мест в нижней палате парламента страны.

Таковы итоги первых после падения режима Президента Хосни МУБАРАКА выборов в Египте, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

На выборах лидирует политическое крыло движения "Братья-мусульмане", которое было запрещено при прежнем главе Египта.

На втором месте консервативная партия – "Ан-Нур", которая представляет одно из течений в исламе.

Светские партии получают чуть больше 100 мест.

Сами парламентские выборы в Египте проходят в несколько этапов. Последний из них должен состояться на следующей неделе.

Дальше Египту предстоит выбирать Президента страны. Сейчас власть после отставки Х.МУБАРАКА находится в руках военных.