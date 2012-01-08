Индейцев обвинили в лесных пожарах

Правительство Чили заявило, что активисты индейского племени мапуче могут быть причастны к лесным пожарам, при тушении которых в четверг погибли пятеро пожарных, сообщает Би-би-си.

Министр внутренних дел страны упомянул тот факт, что в прошлом мапуче нападали на собственность лесопромышленной компании из-за земельных споров.

Президент страны Себастьян Пиньера ранее заявил, что лесные пожары на юге Чили могли быть вызваны намеренно.

Активисты мапуче в свою очередь обвинили правительство в попытке воспользоваться сложившейся ситуации, чтобы объявить их вне закона.