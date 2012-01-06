Финляндия отпустила украинских моряков

По полученной Посольством Украины в Финляндской Республике информации, судно „Thor Liberty” со всеми членами экипажа на борту сегодня в 4.00 вышло из порта Котка в запланированный пункт назначения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, судно „Thor Liberty”, в составе экипажа которого находятся 11 граждан Украины, 21 декабря 2011 года было задержано в порту Котка. Финские правоохранительные органы расследовали дело относительно неподобающего оформления части опасного груза.

26 декабря было отменено постановление на арест судна.

Все члены экипажа находились на судне и были свободны в передвижении, кроме капитана и старшего помощника – граждан Украины, которые должны были присутствовать на судне на время проведения следствия.

5 января МИД Украины сообщило, что правоохранительные органы Финляндии сняли запрет на передвижение и возвратили паспорта украинцам - старшему помощнику и капитану судна „Thor Liberty”.

Судно «Thor Liberty» перевозило американские ракеты Patriot и 150 тонн взрывоопасных веществ. Установлено, что груз перевозил датский оператор из Германии в Китай.