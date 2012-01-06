Наблюдатели в Сирии допустили ряд ошибок

Организация Объединенных наций готова оказать техническую помощь миссии наблюдателей Лиги арабских государств (ЛАГ), работающей в Сирии, сообщает Радио Свобода.



Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Хамад аль-Тани, который обсудил проблемы, с которыми столкнулись наблюдатели в Сирии, с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. По словам катарского представителя, миссия наблюдателей ЛАГ допустила "ряд ошибок" по причине отсутствия опыта, и сотрудничество с ООН помогло бы избежать их в дальнейшем.



Катар был одним из инициаторов введения санкций против Сирии со стороны государств ЛАГ и отправки в страну, где продолжается противостояние сил безопасности и противников режима Башара Асада, миссии наблюдателей.



Сирийская оппозиция подвергает работу представителей ЛАГ в стране все более жесткой критике, утверждая, что наблюдатели поставлены властями в такие условия, что они не могут воссоздать объективную картину происходящего. Лига арабских государств признает, что работа наблюдателей не привела к прекращению насилия - в Сирии ежедневно в столкновениях продолжают гибнуть люди.