Президент ФРГ извинился перед журналистами

Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ не намерен уходить в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг его имени.

В то же время он принёс извинения журналистам газеты Bild и прежде Вего - главному редактору, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Незадолго до Рождества К.ВУЛЬФ пытался добиться того, чтобы в газете не публиковали информацию о получении им льготного кредита на сумму около 500 тысяч евро.

Президент Германии считает, что ему придётся по-новому выстраивать отношения со средствами массовой информации.

К.ВУЛЬФ признал, что были нарушения при получении льготного кредита. однако утверждает, что лично он закона не нарушал.