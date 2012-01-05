Президент ФРГ извинился перед журналистами
08:30, 05 января 2012Мир
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Но в отставку уходить не намерен
Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ не намерен уходить в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг его имени.
В то же время он принёс извинения журналистам газеты Bild и прежде Вего - главному редактору, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Незадолго до Рождества К.ВУЛЬФ пытался добиться того, чтобы в газете не публиковали информацию о получении им льготного кредита на сумму около 500 тысяч евро.
Президент Германии считает, что ему придётся по-новому выстраивать отношения со средствами массовой информации.
К.ВУЛЬФ признал, что были нарушения при получении льготного кредита. однако утверждает, что лично он закона не нарушал.
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