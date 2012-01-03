В Латвии пройдет референдум о русском языке

В Латвии 18 февраля пройдет Всенародный референдум о присвоении русскому языку статуса второго государственного.

Как передает РИА «Новости», соответствующее решение Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны приняла сегодня на заседании.

Русский язык станет вторым государственным в республике, если за это проголосуют более половины граждан Латвии, которые приняли участие в последних парламентских выборах, то есть как минимум 771 893 человека.

Центральная избирательная комиссия Латвии с 1 по 30 ноября проводила сбор подписей за присвоение русскому языку статуса второго государственного. В поддержку русского языка подписались 187 378 граждан Латвии, имеющих право голоса. Этого было достаточно для проведения референдума об изменении его статуса в республике.

По словам главы ЦИК Латвии Арниса ЦИМДАРСА, референдум может обойтись государственному бюджету в 1,7 млн. латов (3,4 млн. долл.).

Сейчас в Латвии один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.

В Латвии проживают около 2 млн. человек, из них около 44% - русскоязычные. Около 16% населения являются "негражданами" - это люди, чьи родственники приехали в Латвию во времена СССР. Существует около 80 отличий в правах граждан и неграждан. В частности, неграждане не имеют права участвовать в выборах и референдумах.