Европейский инвестиционный банк возглавил немец
14:17, 01 января 2012Мир
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Заменил на этом посту Мейстадта
С сегодняшнего дня Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет возглавлять представитель ФРГ, бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Вернер ХОЙЕР.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято управляющими банка – министрами финансов стран-членов ЕС 21 декабря 2011 года.
Таким образом, В.ХОЙЕР станет седьмым президентом ЕИБ с момента основания банка в 1958 году.
60-летний В.ХОЙЕР заменит на этом посту Филиппа МЕЙСТАДТА, который возглавлял ЕИБ на протяжении 12 лет.
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