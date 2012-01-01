Европейский инвестиционный банк возглавил немец

С сегодняшнего дня Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет возглавлять представитель ФРГ, бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Вернер ХОЙЕР.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято управляющими банка – министрами финансов стран-членов ЕС 21 декабря 2011 года.

Таким образом, В.ХОЙЕР станет седьмым президентом ЕИБ с момента основания банка в 1958 году.

60-летний В.ХОЙЕР заменит на этом посту Филиппа МЕЙСТАДТА, который возглавлял ЕИБ на протяжении 12 лет.