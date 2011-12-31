Два спутника НАСА готовы выйти на лунную орбиту в новогоднюю ночь

Два спутника, принадлежащих НАСА, готовы выйти на лунную орбиту в новогоднюю ночь.

Об этом пишет портал Space.com.

Два зонда Американского космического агентства для изучения гравитации Луны GRAIL-A и GRAIL-B запрограммированы вести свои исследования автономно, без постоянного контроля специалистов с Земли.

Аппарат GRAIL-A включил двигатели и вышел на орбиту 30 декабря, а GRAIL-B совершит необходимый маневр в ночь с 31 декабря на 1 января.

Аппараты, запущенные на орбиту 10 сентября, будут в течение 82 дней обращаться вокруг Луны на высоте 55 километров над поверхностью спутника. Они будут синхронно передавать на Землю телеметрические данные. По изменению расстояния между спутниками ученые смогут составить самую точную на сегодняшний день карту гравитационного поля Луны.

Эта информация, в свою очередь, поможет специалистам выяснить происхождение земного спутника и детали этого процесса. Кроме того, астрономы рассчитывают, что собранные спутниками данные окажутся полезны для изучения вопроса об асимметрии лунного ландшафта: дальняя сторона спутника намного более гористая, чем та, что обращена к Земле.