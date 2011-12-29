Новое ЧП в российской армии: сгорел бомбардировщик Су-24

Фронтовой бомбардировщик Су-24 загорелся в четверг при посадке в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны полковник Игорь Конашенков.

"Инцидент произошел около 20.00 по местному времени при посадке на аэродром Малиновка. По команде руководителя полетов экипаж катапультировался. Самолет сгорел", - сказал он.

Конашенков добавил, что Су-24 выполнял плановый полет.