Сегодня возобновится суд по делу экс-президента Египта

Сегодня в Каире возобновятся слушания по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака.

В преддверии судебного слушания будут существенно усилены меры безопасности, сообщает ZN.UAсо ссылкой на местные СМИ.

К зданию суда будут стянуты около 5 тыс. сотрудников силовых структур.

Не менее 20 бронемашин и 30 единиц другой военной техники будут использованы, чтобы обеспечить безопасную транспортировку Х.Мубарака в здание суда.

Слушание по делу бывшего президента Египта было приостановлено два месяца назад, когда адвокаты подсудимого подали прошение о замене судьи, которому было поручено рассмотрение дела.

В суде пришли к выводу, что у адвокатов Х.Мубарака не было оснований для того, чтобы добиваться смены судьи Ахмеда Рефата.

В отношении 83-летнего Х.Мубарака, который тяжело болен, выдвигаются обвинения в подавлении оппозиции в начале этого года, вследствие чего погибли люди, а также в коррупции. В случае признания виновным ему грозит смертная казнь.