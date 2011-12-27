Правительство Германии будет бороться со «сгоранием» на работе

Министерство труда Германии начнет с 2012 года масштабную программу по борьбе с синдромом эмоционального сгорания на работе. Об этом глава ведомства Урсула фон дер ЛЯЙЕН заявила в интервью Saarbruecker Zeitung.

По ее словам, каждый третий немец, который досрочно уходит на пенсию, делает это потому, что психологически не справляется с требованиями работодателя. Большинство из них уходят с работы еще до 50 лет, что является большой потерей как для компаний, так и для общества. На компенсацию за выпавшие рабочие дни, лечение и досрочные пенсии тратятся миллиарды евро в год.

Как передает Лента.ру, в ФРГ работодателю грозит наказание от штрафа вплоть до тюремного заключения, если он нарушает закон об охране труда, в том числе в отношении психологического состояния подчиненных. Этого уже достаточно, с точки зрения законодательства, так что более суровых законов правительство принимать не планирует. Однако, как показывают социологические исследования, семь из десяти компаний не уделяют этой теме достаточного внимания: или не осознают проблему, или не понимают, как с ней бороться.

Сейчас выход на пенсию в Германии возможен с 65 лет, однако с 2012 года этот возраст начнет увеличиваться на месяц каждый год. В итоге, к 2029 году пенсионный возраст будет поднят до 67 лет. Власти объясняют это увеличением продолжительности жизни. По словам фон дер ЛЯЙЕН, за последние десять лет число работающих граждан старше 55 лет выросло в два раза, старше 60 лет - на 150 процентов.