Бразилия опередила Англию в рейтинге крупнейших экономик

Бразилия заняла шестое место в рейтинге крупнейших экономик мира, оттеснив Великобританию на седьмую позицию. Такие данные содержатся в последнем исследовании британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), передает Би-би-си.

В основном снижение рейтинга Великобритании связано с постепенным экономическим спадом в Европе и выходом на первый план азиатских стран. "Мы увидим не только переход от запада к востоку, но и то, что страны, производящие необходимое сырье - продовольствие, энергию и так далее - постепенно поднимаются по экономической таблице", - сказал глава CEBR Дуглас МакУильямс.

Согласно прогнозам CEBR, к 2020 г. Великобритания опустится на восьмое место, Россия поднимется с девятого места на четвертое. Тройка лидеров (США, Китай и Япония) останется на своих местах, замечает РосБизнесКонсалтинг.