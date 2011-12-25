На выборах в Египте лидируют исламисты

09:11, 25 декабря 2011
Мир
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В Египте две исламистские партии во втором туре парламентских выборов получили около двух третей голосов избирателей, сообщает Радио Свобода со ссылкой на избирательную комиссию страны.

Представляющая движение «Братья-мусульмане» Партия свободы и справедливости набрала 36,3 процента голосов, на втором месте радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур», за которую проголосовали 28,8 процентов избирателей. На третьем месте либеральная партия «Вафд».

Выборы в парламент, которому предстоит заняться разработкой новой конституции страны,  проводятся впервые после свержения в феврале этого года президента Хосни Мубарака.

ПервыйтурвыборовдепутатовНародногособрания -нижней палаты парламента,состоялся28-29 ноября

Выборы проходятпо достаточно сложнойсхемевтри этапаи продлятся,вцелом,до 10января следующего года.

Посколькумногие избирателивЕгиптенеграмотны,каждыйкандидатилипартияполучилисимвол-рисунок(цветок,яблоко,пальма,мотоцикли т.д.),по которомуихможнобудетопределитьвбюллетенидляголосования.

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