Совет Европы готов поддержать демреформы в России

Совет Европы готов поддержать демократические реформы в России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, об этом заявил сегодня Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛЕНД, приветствуя провозглашение реформ Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

“Мероприятия, объявленные Президентом МЕДВЕДЕВЫМ, являются важными шагами к усилению демократии в России. Предложения упростить правила регистрации политических партий и возобновить прямые выборы региональных лидеров отвечают обязательствам России, взятым при присоединении к Совету Европы”, - заявил Т.ЯГЛЕНД.

Он отметил, что Совет Европы готов предоставить неполитизированную юридическую экспертизу по конституционным вопросам и вопросам демократизации.

“Мы готовы поддержать российскую власть”, - подчеркнул Генсек Совета Европы.